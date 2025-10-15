В Тюмени вырастет прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Тюменской области увеличат на 6,5 процентов
Новые показатели будут действовать до конца 2026 года
Новые показатели будут действовать до конца 2026 года

В Тюмени средний прожиточный минимум вырастет на 6,5%. Соответствующее постановление принято правительством региона, сообщает инфоцентр органа власти.

«Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области в 2026 году составит 18 939 рублей. Величина прожиточного минимума установлена в соответствии с федеральным законодательством», — говорится в сообщении.

Таким образом, с 1 января 2026 года прожиточный минимум составит:

  • для трудоспособного населения — 20,6 тысячи рублей;
  • для пенсионеров – 16,3 тысячи рублей;
  • для детей – 18,4 тысячи рублей.

Отмечается, что установленные цифры будут действовать до конца 2026 года. В настоящий момент средний прожиточный минимум в регионе составляет 17,7 тысячи рублей.

