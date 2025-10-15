Российский банк признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банк «Таврический» банкротом по заявлению Банка России. Финансовое учреждение, утратившее лицензию 3 сентября 2025 года, показало чистый убыток в 38 млрд рублей за первое полугодие.
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», говорится в заключении картотеки арбитражных дел. Суд постановил открыть конкурсное производство, назначив Агентство по страхованию вкладов (АСВ) конкурсным управляющим. Страховая ответственность перед 57 тысячами вкладчиков оценивается в 56,5 млрд рублей — выплаты начались 10 сентября.
Банк России отозвал лицензию у «Таврического» из-за неэффективной санации и полной утраты капитала. Несмотря на полученную в 2015 году господдержку в 28 млрд рублей, кредитная организация не смогла восстановить финансовую стабильность.
«Таврический» занимал 60-е место в рейтинге российских банков по активам. Процедура банкротства позволит удовлетворить требования кредиторов первых очередей в полном объеме.
Схожие случаи банкротства банков уже происходили в России: в 2014 году Пермский «Экомпромбанк» лишился лицензии и был признан несостоятельным из-за нарушений законодательства и неэффективной кредитной политики. Тогда бывшее руководство банка, включая экс-председателя Андрея Туева, было осуждено за присвоение средств и причинение ущерба кредитной организации, а взыскание убытков составило свыше 319 млн рублей.
