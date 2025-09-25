Скандально известный пермский банк добивается банкротства своего бывшего председателя

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от ОАО «Пермский Экомпромбанк» с просьбой признать индивидуального предпринимателя Андрея Туева несостоятельным. Ранее он занимал пост председателя правления этой кредитной организации.
«Сумма заявленных требований составляет 319,5 млн рублей. Иск был подан 23 сентября, однако на данный момент не принят к рассмотрению», — сказано в картотеке арбитражных дел на сайте суда.
В 2014 году «Экомпромбанк» был признан банкротом после отзыва лицензии в связи с нарушениями действующего законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов. ЦБ отмечал повышенные риски кредитной политики учреждения, связанные с инвестициями в проблемные активы.
В 2022 году Андрей Туев был осужден за присвоение денег банка в размере 249 млн рублей и злоупотребление служебными полномочиями, получив приговор в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 300 тысяч рублей. В 2024 году он вышел по УДО.
Кроме того, Свердловский суд Перми удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, поданный от имени «Экомпромбанка» к Андрею Туеву, его заместителю Вадиму Манину и их соучастнику Сергею Фирсову, признанным виновными в причинении имущественного ущерба кредитной организации. В качестве компенсации убытков с ответчиков было взыскано более 319 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!