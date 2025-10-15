Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов

Пакистан и Афганистан достигли временного соглашения о прекращении огня на ближайшие 48 часов. Об этом сообщил Исламабад.
«Пакистан и афганская администрация талибов договорились о временном прекращении огня на 48 часов, начиная с 18:00 по восточному времени», — приводит слова Reuters. Отмечается, что страны достигли соглашения того, как между соседями вспыхнули новые боевые действия.
В заявлении отмечается, что обе стороны обязались использовать время перемирия для «искренних усилий по поиску положительного решения этого сложного, но разрешаемого вопроса посредством конструктивного диалога». Представители Пакистана выразили надежду, что временное прекращение огня позволит снизить уровень эскалации и создать условия для дальнейших переговоров.
Обострение на границе между Пакистаном и Афганистаном произошло после серии вооруженных столкновений, начавшихся на прошлой неделе в районе Куррам. Обе стороны обвиняли друг друга в неспровоцированных атаках и нарушениях границы, что привело к значительным потерям среди военных и боевиков. Несмотря на призывы к деэскалации, все пограничные переходы остаются закрытыми, а ситуация в регионе остается напряженной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.