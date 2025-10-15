Бои вспыхнули на границе Пакистана и Афганистана

В северо-западном приграничном районе Пакистана вспыхнули вооруженные столкновения с афганскими войсками. Об этом сообщает одно из международных информагентств. Пакистанские власти обвинили соседнее государство в неспровоцированной атаке на свой военный пост в районе Куррам. В ответ пакистанская артиллерия нанесла удары по афганской бронетехнике и военным позициям.
«Во вторник в отдаленном приграничном районе на северо-западе страны произошли столкновения между пакистанскими и афганскими силами. Государственные СМИ Пакистана обвинили афганские войска в открытии „неспровоцированного огня“, который был отбит», — пишет Associated Press. Это уже второй случай обмена огнем на границе за последнюю неделю.
Причиной эскалации стали совместные действия вооруженных сил Афганистана и боевиков пакистанского движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), которые, по официальной версии, открыли огонь по пограничной заставе. В результате ответного удара уничтожена крупная тренировочная база пакистанских талибов и нанесен ущерб нескольким афганским танкам и укреплениям.
Несмотря на прекращение активных боевых действий в воскресенье, 12 октября, после призывов Саудовской Аравии и Катара к деэскалации, все официальные автомобильные и пешие переходы между Пакистаном и Афганистаном остаются закрытыми. Когда их откроют, пока неизвестно.
В минувшие выходные власти Афганистана сообщили о нанесении ударов по ряду пакистанских военных позиций, в результате которых были ликвидированы 58 военнослужащих Пакистана. Как утверждается, эти действия стали ответом на многократные нарушения афганской территории и воздушного пространства со стороны пакистанских сил.
В свою очередь, пакистанское военное командование заявило о гибели 23 своих солдат, а также о нейтрализации свыше 200 боевиков движения «Талибан» и других связанных с ними группировок в ходе ответных обстрелов вдоль границы, передает «Царьград». Ситуация на приграничных территориях остается крайне напряженной со времени обострения на прошлой неделе, когда представители руководства «Талибана» обвинили Пакистан в проведении авиаударов по Кабулу и одному из рынков на востоке страны. Пакистан, в свою очередь, отверг эти обвинения.
