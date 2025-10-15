В Перми установят памятную доску в честь первого ректора института культуры

В Перми предложили установить мемориальную доску в честь первого ректора Пермского государственного института культуры (ПГИК) Зинаиды Воробьевой. Инициатива будет рассмотрена на заседании Общественного совета по топонимике.
«Для рассмотрения Общественным советом по топонимике при главе Перми поступило предложение ФГБОУ ВО „Пермский государственный институт культуры“ об увековечении имени первого ректора ПГИК Зинаиды Егоровны Воробьевой. На фасаде главного корпуса по улице Газеты „Звезда“, 18 справа от центрального входа предложено установить мемориальную доску», — говорится в документе на сайте мэрии Перми.
В сообщении отмечается, что мемориальная доска будет выполнена из светло-коричневого гранита и иметь вертикальную прямоугольную форму. В верхней части разместят бронзовый рельеф-портрет Воробьевой. Под ним появится информационный текст о роли и достижениях первого ректора института.
Зинаида Воробьева возглавляла ПГИК с момента его основания до 1996 года. Она удостоена звания почетного гражданина Перми, является заслуженным работником культуры и почетным работником высшего образования России, а также кандидатом исторических наук и профессором.
