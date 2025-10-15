Курс доллара впервые с июля упал ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные из сайта Центробанка России.
«ЦБ впервые с конца июля установил курс доллара ниже ?79», — сказано в сообщении. Официальный курс валют опубликован на сайте Банка России.
Кроме доллара, снизились и курсы других ключевых иностранных валют. Официальный курс евро установлен на уровне 91,73 рубля, что на 96 копеек ниже предыдущего дня. Курс китайского юаня уменьшился на 10 копеек и составил 11,02 рубля.
Ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что укрепление национальной валюты обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка, а также сокращением объемов импорта. По его словам, несмотря на ранее сделанные прогнозы по валютной выручке, наблюдается тенденция к укреплению рубля.
