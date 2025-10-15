Курс доллара впервые с июля упал ниже 79 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллар стал ниже на 79 рублей впервые с июля 2025 года
Доллар стал ниже на 79 рублей впервые с июля 2025 года Фото:

Курс доллара впервые с июля упал ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные из сайта Центробанка России.

«ЦБ впервые с конца июля установил курс доллара ниже ?79», — сказано в сообщении. Официальный курс валют опубликован на сайте Банка России.

Кроме доллара, снизились и курсы других ключевых иностранных валют. Официальный курс евро установлен на уровне 91,73 рубля, что на 96 копеек ниже предыдущего дня. Курс китайского юаня уменьшился на 10 копеек и составил 11,02 рубля. 

Ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что укрепление национальной валюты обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка, а также сокращением объемов импорта. По его словам, несмотря на ранее сделанные прогнозы по валютной выручке, наблюдается тенденция к укреплению рубля.

Официальный курс валют на четверг, 16 октября
Официальный курс валют на четверг, 16 октября
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курс доллара впервые с июля упал ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные из сайта Центробанка России. «ЦБ впервые с конца июля установил курс доллара ниже ?79», — сказано в сообщении. Официальный курс валют опубликован на сайте Банка России. Кроме доллара, снизились и курсы других ключевых иностранных валют. Официальный курс евро установлен на уровне 91,73 рубля, что на 96 копеек ниже предыдущего дня. Курс китайского юаня уменьшился на 10 копеек и составил 11,02 рубля.  Ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что укрепление национальной валюты обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка, а также сокращением объемов импорта. По его словам, несмотря на ранее сделанные прогнозы по валютной выручке, наблюдается тенденция к укреплению рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...