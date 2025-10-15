Силуанов объяснил укрепление рубля снижением импорта

В результате ужесточения денежной-кредитной политики ЦБ курс рубля стал укрепляться
Укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, в том числе на это повлияло снижение импорта. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Укрепление рубля произошло, действительно, по сравнению с плановыми прогнозами. Связано это в первую очередь с более жесткой денежно-кредитной политикой, меньше стало импорта», — заявил Силуанов, выступая на заседании в Госдуме. Он также отметил, что при прежних прогнозах по валютной выручке курс начал укрепляться.

Ранее Силуанов заявлял о намерении правительства сбалансировать бюджет на ближайшие три года, чтобы у Центробанка появилось больше возможностей для снижения ключевой ставки. Сбалансированный бюджет, по его словам, необходим для сдерживания инфляции и создания условий для смягчения денежно-кредитной политики. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что регулятор не будет искусственно влиять на курс рубля.

