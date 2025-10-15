Путин открыл новый мост через Обь в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин открыл новый мостовой переход через Обь в районе Сургута
Президент России Владимир Путин открыл новый мостовой переход через Обь в районе Сургута Фото:

в Сургуте (ХМАО) открыли второй мостовой переход через Обь, который является ключевым инфраструктурным объектом федерального значения. В церемонии открытия по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин. Прямая трансляция проходила на канале «Россия-24».

«Сегодня мы открываем южный обход Сургута с мостом через Обь в Ханты-Мансийском автономном округе», — сказал глава государства. Именно по поручению Путина и возводился объект.

Мост сдали с опережением графика  — на год раньше заявленных сроков. «Технически сложный проект, мост длиной 1700 метров, четыре полосы, дорога длиной 45 километров. Объект сдан досрочно, с хорошим качеством», — уточнил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Окружные власти называют объект одной из главных побед региона в условиях санкций и сложной логистики. Строительство объекта началось в июле 2022 года. Подрядчиком выступила компания «Мостострой-11», финансирование обеспечено из федерального и регионального бюджетов, стоимость работ превысила 60 миллиардов рублей.

«В рамках реализации нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ завершили строительство этого масштабного проекта. Он имеет важное значение не только для жителей Сургута, агломерации и всего округа. Сегодня он взял на себя главную нагрузку двух основных федеральных транспортных коридоров — „Арктика-Азия“ и „Северного широтного коридора“», — сказал на церемонии открытия губернатор Югры Руслан Кухарук.

Общая длина сооружения составляет 2,1 километра. Пропускная способность моста достигает 15 тысяч автомобилей в сутки. Мост уже появился на онлайн-картах под названием «Южный обход города Сургута».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проводится общественное обсуждение наименования мостового перехода через реку Обь. Студенческие отряды, которые участвовали в строительстве, предложили назвать мост «Звезда Оби». Так назывался студенческий стройотряд, возводивший мостовой переход. Путин назвал эту традицию одной из лучших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
в Сургуте (ХМАО) открыли второй мостовой переход через Обь, который является ключевым инфраструктурным объектом федерального значения. В церемонии открытия по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин. Прямая трансляция проходила на канале «Россия-24». «Сегодня мы открываем южный обход Сургута с мостом через Обь в Ханты-Мансийском автономном округе», — сказал глава государства. Именно по поручению Путина и возводился объект. Мост сдали с опережением графика  — на год раньше заявленных сроков. «Технически сложный проект, мост длиной 1700 метров, четыре полосы, дорога длиной 45 километров. Объект сдан досрочно, с хорошим качеством», — уточнил зампред правительства России Марат Хуснуллин. Окружные власти называют объект одной из главных побед региона в условиях санкций и сложной логистики. Строительство объекта началось в июле 2022 года. Подрядчиком выступила компания «Мостострой-11», финансирование обеспечено из федерального и регионального бюджетов, стоимость работ превысила 60 миллиардов рублей. «В рамках реализации нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ завершили строительство этого масштабного проекта. Он имеет важное значение не только для жителей Сургута, агломерации и всего округа. Сегодня он взял на себя главную нагрузку двух основных федеральных транспортных коридоров — „Арктика-Азия“ и „Северного широтного коридора“», — сказал на церемонии открытия губернатор Югры Руслан Кухарук. Общая длина сооружения составляет 2,1 километра. Пропускная способность моста достигает 15 тысяч автомобилей в сутки. Мост уже появился на онлайн-картах под названием «Южный обход города Сургута». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проводится общественное обсуждение наименования мостового перехода через реку Обь. Студенческие отряды, которые участвовали в строительстве, предложили назвать мост «Звезда Оби». Так назывался студенческий стройотряд, возводивший мостовой переход. Путин назвал эту традицию одной из лучших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...