Путин открыл новый мост через Обь в ХМАО

в Сургуте (ХМАО) открыли второй мостовой переход через Обь, который является ключевым инфраструктурным объектом федерального значения. В церемонии открытия по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин. Прямая трансляция проходила на канале «Россия-24».
«Сегодня мы открываем южный обход Сургута с мостом через Обь в Ханты-Мансийском автономном округе», — сказал глава государства. Именно по поручению Путина и возводился объект.
Мост сдали с опережением графика — на год раньше заявленных сроков. «Технически сложный проект, мост длиной 1700 метров, четыре полосы, дорога длиной 45 километров. Объект сдан досрочно, с хорошим качеством», — уточнил зампред правительства России Марат Хуснуллин.
Окружные власти называют объект одной из главных побед региона в условиях санкций и сложной логистики. Строительство объекта началось в июле 2022 года. Подрядчиком выступила компания «Мостострой-11», финансирование обеспечено из федерального и регионального бюджетов, стоимость работ превысила 60 миллиардов рублей.
«В рамках реализации нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ завершили строительство этого масштабного проекта. Он имеет важное значение не только для жителей Сургута, агломерации и всего округа. Сегодня он взял на себя главную нагрузку двух основных федеральных транспортных коридоров — „Арктика-Азия“ и „Северного широтного коридора“», — сказал на церемонии открытия губернатор Югры Руслан Кухарук.
Общая длина сооружения составляет 2,1 километра. Пропускная способность моста достигает 15 тысяч автомобилей в сутки. Мост уже появился на онлайн-картах под названием «Южный обход города Сургута».
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проводится общественное обсуждение наименования мостового перехода через реку Обь. Студенческие отряды, которые участвовали в строительстве, предложили назвать мост «Звезда Оби». Так назывался студенческий стройотряд, возводивший мостовой переход. Путин назвал эту традицию одной из лучших.
