Жители ХМАО выберут название новому мосту через Обь в Сургуте

Югорчане выбирают название новому мосту
Югорчане выбирают название новому мосту

Югорчане могут принять участие в выборе названия новому мосту через Обь. Общественное обсуждение организовал Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры.

«С 25 сентября по 2 октября 2025 года проводится общественное обсуждение наименования мостового перехода через реку Обь в районе города Сургута», — указано на портале «Открытый регион — Югра», где размещен опрос. Проголосовать может любой житель ХМАО.

В опросе уточняется, что студенческие отряды, которые участвовали в строительстве, предложили назвать мост «Звезда Оби». Инициативу поддержал губернатор Югры Руслан Кухарук. В опросе жители округа могут выбрать этот вариант или предложить собственное название.

Ранее URA.RU писало, что второй мост через Обь возводят с 2022 года, а его протяженность с подходами составляет более 45 километров. Строительство планируют завершить осенью.

