«Эпидемия костей»: почему болезни суставов молодеют и как защитить себя

Болезни костей и суставов стремительно молодеют — сегодня от них страдают не только пожилые, но и те, кто большую часть дня проводит за компьютером. URA.RU вместе с ортопедом с 20-летним стажем Андреем Литвиненко разбирается, почему началась «эпидемия костей» и как защитить себя от болезней опорно-двигательного аппарата.
Что такое эпидемия костей
Ортопеды все чаще говорят о настоящей эпидемии костей. Так называют увеличение случаев болезни опорно-двигательного аппарата — сегодня они занимают третье место среди хронических заболеваний, уступая лишь онкологии и болезням сердца.
По словам Андрея Литвиненко, в последние годы наблюдается тревожная тенденция: пациенты стремительно молодеют. И если раньше с жалобами на боли в суставах и позвоночнике обращались в основном пожилые, то теперь врачи все чаще принимают людей 30–40 лет, а иногда и младше.
Из-за чего начинаются болезни костей
Главных причин несколько, и почти все они связаны с образом жизни. В первую очередь — гиподинамия. Часы, проведенные за компьютером или телефоном, приводят к застою крови, ухудшают питание костей и суставов. Мышцы слабеют, нагрузка распределяется неправильно, что в итоге вызывает воспаление и деформацию суставов.
Неправильное питание — еще один враг костей. Недостаток белка, кальция, витамина D и магния мешает костной ткани восстанавливаться. Особенно остро эта проблема стоит у тех, кто редко бывает на солнце — а значит, не получает природный витамин D.
Свою роль играют и последствия ковида. После перенесенной инфекции врачи стали чаще фиксировать случаи асептического некроза — состояния, когда кость буквально начинает отмирать из-за нарушения кровоснабжения.
Негативно на кости также влияет отсутствие физической активности и лишний вес. По отдельности все эти факторы могут казаться неопасными, но вместе они наносят серьезный удар по здоровью костей.
Как на кости влияет алкоголь и курение
Врач предупредил всех любителей весело проводить пятницу: алкоголь разрушает кости. При чрезмерном употреблении спиртного костный мозг теряет свои функции, количество сосудов уменьшается, а кровоток в костной ткани нарушается.
В результате кость недополучает кислород и питательные вещества, что может привести к некрозу — частичному отмиранию ткани. Это крайне опасное состояние: развивается боль, теряется подвижность суставов, иногда требуется эндопротезирование.
Никотин также разрушает суставы и кости. Курение замедляет кровоток в костях, приводит к хронической ишемии, лишает организм кальция и витамина D. К тому же из-за никотина у пациентов начинает развиваться ранний остеопороз — заключил Андрей Литвиненко.
Как помочь себе и своим суставам
Хорошая новость в том, что здоровье костей и суставов во многом зависит от нас самих. Есть простые, но действенные шаги, которые помогут сохранить подвижность и избежать проблем в будущем:
- Во-первых, больше двигайтесь. Даже короткие разминки каждые 40–50 минут сидячей работы улучшают кровоснабжение костей и суставов. Ходьба, плавание, легкая гимнастика — все это профилактика дегенеративных процессов.
- Во-вторых, следите за питанием. В рационе должны быть продукты, богатые кальцием и витамином D: молочные изделия, рыба, орехи, яйца. Если витаминов не хватает — можно принимать их в виде добавок, но только после консультации с врачом.
- Третье — контролируйте вес. Каждый лишний килограмм дает дополнительную нагрузку на суставы, особенно коленные и тазобедренные.
- И, наконец, откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь замедляют обменные процессы, нарушают питание костей и снижают эффективность любой терапии.
