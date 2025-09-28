Врач назвала главные причины бесплодия у зумеров

У молодых мужчин ключевыми причинами бесплодия становятся ухудшение качества сперматогенеза, хронические инфекции, варикоцеле и снижение уровня тестостерона. Об этом сообщила акушер-гинеколог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Рафиса Кунафина. В последние годы в России увеличилось количество мужчин-зумеров с подобным диагнозом.
«У мужчин [ведущую роль играют] ухудшение качества сперматогенеза, хронические инфекции, варикоцеле, снижение уровня тестостерона. На оба пола влияют ожирение, хронический стресс, недостаток сна и нерегулярный режим», — отметила Кунафина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Врач добавила, что у женщин значимы воспалительные заболевания органов малого таза, гормональные нарушения и последствия абортов.
Эксперт подчеркнула, что современные международные исследования выявляют дополнительный риск для репродуктивной системы со стороны жидкостей для электронных сигарет. Содержащиеся в них никотин, ароматизаторы и тяжелые металлы могут снижать подвижность и жизнеспособность сперматозоидов у мужчин, а также нарушать овуляцию и гормональный баланс у женщин.
Кроме того, негативное влияние оказывают злоупотребление алкоголем и наркотиками, курение, недостаточная физическая активность, несбалансированное питание и дефицит витаминов — особенно фолиевой кислоты, цинка и витамина D. К факторам риска также относятся перенесенные инфекции, в том числе ИППП, которые могут не иметь выраженной симптоматики. Для профилактики нарушения репродуктивного здоровья Кунафина рекомендовала соблюдать здоровый образ жизни, регулярно проходить профилактические осмотры у гинеколога или уролога, контролировать уровень стресса, высыпаться и поддерживать стабильный режим дня.
Ранее хирург-уролог Андрей Убогий предупредил о риске полного исчезновения мужчин, передает «Национальная служба новостей». По словам врача, численность мужского населения на планете продолжает снижаться, а уровень их фертильности за последнее столетие уменьшился в восемь раз, что подчеркивает важность заботы о мужском здоровье. В этой связи Убогий отметил, что мужчинам следует проходить медицинское обследование после 50 лет, а также уделять должное внимание качеству сна.
