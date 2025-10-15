15 октября 2025

Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года

Политика в области миграции снизит число преступлений
Политика в области миграции снизит число преступлений Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ размещен 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно сообщению, новая концепция определяет основные направления развития миграционной политики страны на ближайшие пять лет.

В указе отмечается, что утверждение концепции направлено на обеспечение интересов государства в сфере регулирования миграционных процессов. «Утвердить прилагаемую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте.

Результатом миграционной политики должно стать снижение числа незаконных мигрантов и преступлений. Реализация концепции поручена федеральным и региональным органам исполнительной власти. Они должны разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий по реализации положений миграционной политики до конца 2025 года.

