Штраф за склонение несовершеннолетних к аборту рискует появиться в России

За склонение к аборту несовершеннолетней предлагают ввести штраф до 800 000 рублей
Крупные штрафы за склонение беременных к аборту, в том числе несовершеннолетних, могут появиться в России. С такой инициативной выступил благотворительный фонд «Женщины за жизнь». Нулевые чтения соответствующих поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» прошли на площадке Общественной палаты России.

«В обзорном материале к нулевому чтению указано, что для граждан штраф может составить от 50 000 до 100 000 рублей, а для должностных лиц — от 100 000 до 300 000 руб. Помимо этого, отдельные штрафы предполагаются за склонение несовершеннолетних к прерыванию беременности, в отношении двух или более лиц, в публичных выступлениях и публикуемых произведениях, СМИ и в интернете, а также за давление работодателя на женщину. Для граждан штраф составит от 100 000 до 200 000 рублей, для должностных лиц — от 100 000 до 500 000, а для юрлиц — от 500 000 до 800 000 рублей», — пишут «Ведомости» со ссылкой на текст документа, который имеется в распоряжении редакции.

Аналогичные запреты уже действуют в 25 субъектах России, включая Мордовию, Тверскую, Псковскую, Курскую и ряд других областей и республик. Самым последним регионом, где введены штрафы за склонение к аборту, стал Санкт-Петербург — соответствующий закон был принят летом этого года. Согласно материалам к поправкам, в 2023 году в России было зарегистрировано 3346 случаев прерывания беременности несовершеннолетними, из них 204 — в возрасте до 14 лет.

Ранее в России рассматривались и другие меры поддержки демографии: в марте 2025 года депутаты предлагали увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, однако эта инициатива была отклонена Госдумой в первом чтении. Сейчас размер пособия составляет 26 941,71 рубль. Новые поправки о штрафах за склонение к аборту стали продолжением обсуждения вопросов, связанных с защитой материнства и сбережением населения.

