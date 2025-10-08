В ГД приняли решение об увеличении пособия при рождении ребенка

Депутаты отклонили законопроект, предусматривающий увеличение пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Он рассматривался в первом чтении, сообщили журналисты.
«Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей», — передают РИА Новости. С 1 февраля 2025 года размер этого пособия составляет 26 941,71 рубль.
Инициатива была внесена группой депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» в марте. По мнению авторов, в регионах России сейчас разные финансовые возможности, а в некоторых уголках страны существуют меньшие стимулы для рождения детей.
