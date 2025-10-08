В ГД приняли решение об увеличении пособия при рождении ребенка

Госдума отклонила в первом чтении увеличение пособия при рождении ребенка
Сейчас размер единовременного пособия составляет чуть более 26 тысяч рублей
Сейчас размер единовременного пособия составляет чуть более 26 тысяч рублей

Депутаты отклонили законопроект, предусматривающий увеличение пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Он рассматривался в первом чтении, сообщили журналисты.

«Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей», — передают РИА Новости. С 1 февраля 2025 года размер этого пособия составляет 26 941,71 рубль.

Инициатива была внесена группой депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» в марте. По мнению авторов, в регионах России сейчас разные финансовые возможности, а в некоторых уголках страны существуют меньшие стимулы для рождения детей.

