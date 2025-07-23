Выплаты за рождение ребенка, то есть материнский капитал, введены на всей территории России. Однако суммы дополнительной поддержки разнятся от региона к региону: в одном сумма составляет всего 25 тысяч рублей, а в другом — доходит до миллиона. А выплаты за рождение первенца предусмотрены и вовсе только в 15 регионах РФ. Где и сколько можно получить за рождение ребенка по состоянию на июль 2025 года — в материале URA.RU.
Где платят за рождение первенца
В 2025 году поддержка семей с первенцем в России остается актуальной темой, особенно на фоне демографических вызовов. По последним данным, дополнительные выплаты за рождение первого ребенка предоставляют только 15 регионов страны, и суммы существенно различаются. Об этом свидетельствуют предоставленные URA.RU данные АНО «Институт демографического развития», составленные на основании анализа федеральных и региональных нормативно-правовых актов.
Минимальные выплаты: от 25 до 43 тысяч рублей
Самые низкие выплаты за рождение первого ребенка зафиксированы в Тульской области — всего 25 000 рублей. Чуть выше поддержка в Бурятии (37 498 рублей), Амурской области (37 906 рублей), Забайкалье (40 252 рубля), Приморье (40 938 рублей) и Еврейской автономной области (43 002 рубля). Однако эти суммы существенно ниже средних показателей по России.
Средние выплаты: в пределах 80 тысяч рублей
В Хабаровском крае семьи могут рассчитывать на выплату в размере 45 688 рублей. Более ощутимая поддержка предоставляется в Чукотском автономном округе — 77 238 рублей.
Существенные выплаты: более 200 тысяч рублей
Новгородская и Тюменская области выделяются на фоне других, предлагая по 150 000 рублей за рождение первого ребенка. В Республике Саха (Якутия) сумма выплаты составляет 168 705 рублей, включая как базовое пособие, так и дополнительную выплату по региональной программе «Дети столетия». На Сахалине семьи получают 204 444 рубля, а в Камчатском крае — 212 432 рубля.
Максимальные выплаты: рекордные 360 тысяч рублей
Абсолютным лидером по размеру единовременной выплаты за первенца остается Нижегородская область — здесь выплачивают рекордные 360 000 рублей. В Республике Коми размер поддержки также впечатляет — 300 000 рублей.
Сколько в регионах платят за рождение второго ребенка
В 2025 году многие регионы России продолжают оказывать финансовую поддержку семьям при рождении второго ребенка. Размер выплат существенно различается в зависимости от субъекта РФ — от 25 тысяч до 800 тысяч рублей. Эти суммы предоставляются в рамках региональных программ поддержки семей с детьми.
Минимальные выплаты: до 50 тысяч рублей
В ряде регионов размер единовременной выплаты при рождении второго ребенка относительно невелик. В Карачаево-Черкесии и Тульской области — 25 тысяч рублей, в Калужской и Ульяновской областях — 50 тысяч.
Средние выплаты: до 250 тысяч рублей
В некоторых субъектах выплаты значительно выше:
- Республика Коми — 150 000 рублей;
- Ямало-Ненецкий автономный округ — 150 000 рублей;
- Иркутская область — 153 456 рублей;
- Ханты-Мансийский АО — 184 080 рублей;
- Воронежская область — 200 000 рублей;
- Сахалинская область — 250 000 рублей.
Существенные выплаты: более 270 тысяч рублей
В дальневосточных и некоторых северных регионах выплаты достигают 273 649 рублей:
- Магаданская область;
- Чукотский автономный округ;
- Амурская область;
- Хабаровский край;
- Еврейская АО;
- Приморский край;
- Забайкальский край;
- Бурятия;
- Камчатский край.
Максимальные выплаты: до 800 тысяч рублей
Самые крупные выплаты на второго ребенка зафиксированы в двух регионах. Ими являются Якутия, где выплачивают 390 406 рублей (включая дополнительную программу «Дети столетия») и Нижегородская область с рекордными выплатами в 800 000 рублей. Таким образом, разница между минимальной и максимальной выплатой по России составляет 775 тысяч рублей.
Сколько и где платят за рождение третьего ребенка
В 2025 году 55 регионов России предлагают единовременные выплаты семьям при рождении третьего ребенка. Размер поддержки все также существенно различается в зависимости от места проживания.
Минимальные выплаты: около 100 тысяч рублей
Наименьшие суммы предлагают Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия и Кировская область — по 50 000 рублей. Чуть больше получают семьи в Ивановской (55 967 руб.). А вот в Ярославской (73 135 руб.), Владимирской (86 500 руб.), Тверской (88 859 руб.) и Рязанской (89 762 руб.) областях матери могут получить в 1,5 и почти два раза больше.
В Алтайском крае выплата составляет 91 850 рублей, в Белгородской области — 94 555 рублей. По 100 тысяч рублей выплачивают в Амурской, Тюменской, Костромской, Калининградской, Калужской, Тамбовской, Самарской и Ульяновской областях.
Среди лидеров этой категории — Липецкая (104 500 руб.), Карелия (105 500 руб.) и Хакасия (108 300 руб.).
Средние выплаты: до 175 тысяч рублей
В ряде регионов выплаты за третьего ребенка превышают 120 тысяч рублей. Например, в Еврейской АО — 120 тысяч рублей, в Курской — 122 757 рублей, Архангельской — 124 607 рублей, Калмыкии — 129 345 рублей, Кемеровской области — 130 000 рублей. В Саратовской области сумма составляет 132 580 рублей, в Мордовии — 135 753 рублей, Омской — 138 267 рублей, Орловской — 139 904 рублей.
В Мурманской (149 373 руб.), Оренбургской (149 713 руб.), Вологодской (150 000 руб.), Ростовской (151 567 руб.), Иркутской (153 456 руб.) и Новосибирской (154 344 руб.) областях поддержка также достаточно значительная. В Краснодарском крае выплата — 160 707 руб., в Воронежской — 172 724 руб., Тульской — 175 000 руб., Свердловской — 175 474 руб.
Существенные выплаты: до 250 000 рублей
Значительно выше выплаты в Камчатском крае (182 960 руб.), Ханты-Мансийском АО (184 080 руб.), Красноярском крае (185 тысяч руб.), Чукотском АО (193 512 руб.), Магаданской области (198 985 руб.). В Брянской области сумма достигает 200 тысяч руб., в Санкт-Петербурге — 213 234 руб., Приморском крае — 238 839 руб., Сахалинской области — 250 000 руб.
Максимальные выплаты: 1 миллион рублей
В ряде регионов семьи получают особенно крупные суммы. В Республике Коми — 300 тысяч рублей, в Хабаровском крае — 342 349 руб., в Ненецком АО — 398 527 руб. В Якутии выплата достигает 432 957 руб. (316 300 руб. — республиканский материнский капитал + 116 757 руб. по региональной программе «Дети столетия»).
В ЯНАО выплата составляет полмиллиона рублей, а рекордсменом стала Нижегородская область — здесь при рождении третьего ребенка выплачивают один миллион рублей. Таким образом, в 2025 году разница между минимальной и максимальной выплатой за третьего ребенка в российских регионах достигает 950 000 рублей.
Как получить выплаты
Для получения выплаты за рождение первого ребенка необходимо обратиться в органы социальной защиты или МФЦ по месту жительства, предоставив пакет документов, подтверждающих рождение ребенка и право на получение поддержки. Условия и перечень необходимых документов могут отличаться в зависимости от региона.
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