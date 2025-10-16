В аэропорту Самары массово отменяют и задерживают рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержки связаны с закрытием неба над городом
Задержки связаны с закрытием неба над городом Фото:

В аэропорту Курумоч в ночь на 16 октября задерживаются сразу шесть рейсов, а еще один пришлось полностью отменить. Это связано с временным ограничением на прием и вылет самолетов в аэрогавани Самары. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Курумоч.

Согласно расписанию, рейсы компаний Southwind, Red Wings, Corendon, Fly Dubai и «России» пришлось задержать. Вылет воздушного судна от перевозчика «Аэрофлот» пришлось полностью отменить. В настоящий момент авиагавань не принимает новые борты из-за угрозы атаки БПЛА. Также есть возможность задержки рейса в Екатеринбург.

Ранее в эту ночь в Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской и Орловской областях объявлена опасность атаки БПЛА. Также под угрозой оказалась Республика Мордовия. Несколько аэропортов ограничили прием и отпуск воздушных судов. URA.RU следит за информацией в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Курумоч в ночь на 16 октября задерживаются сразу шесть рейсов, а еще один пришлось полностью отменить. Это связано с временным ограничением на прием и вылет самолетов в аэрогавани Самары. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Курумоч. Согласно расписанию, рейсы компаний Southwind, Red Wings, Corendon, Fly Dubai и «России» пришлось задержать. Вылет воздушного судна от перевозчика «Аэрофлот» пришлось полностью отменить. В настоящий момент авиагавань не принимает новые борты из-за угрозы атаки БПЛА. Также есть возможность задержки рейса в Екатеринбург. Ранее в эту ночь в Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской и Орловской областях объявлена опасность атаки БПЛА. Также под угрозой оказалась Республика Мордовия. Несколько аэропортов ограничили прием и отпуск воздушных судов. URA.RU следит за информацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...