В семи регионах России объявлена опасность БПЛА: онлайн-трансляция

В Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской и Орловской областях объявлена опасность атаки БПЛА. Также под угрозой оказалась Республика Мордовия. Два аэропорта (в Волгограде и Тамбове) ограничили прием и отпуск воздушных судов, завили в Росавиации. URA.RU вдет прямую трансляцию отражения атаки.
03:06 В Ивановской области объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку. Об этом информирует оперативный штаб региона.
03:04 На территории Республики Мордовия региональные власти объявили сигнал «Беспилотная опасность».
03:02 Аэропорт Тамбов (Донское) — временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом говорится в официальном заявлении представителя Росавиации Артема Кореняко.
02:59 В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, заявляет представитель Росавиации.
02:58 В Борисоглебске Воронежской области — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.
