Экс-замминистра обороны Иванова допросили по новому делу о мошенничестве

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, ранее осужденный за хищения, был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой. Об этом стало известно из материалов дела.
«Следователь в суде первой инстанции приобщил к материалам дела протокол допроса Тимура Иванова в качестве свидетеля», — передает содержание судебных документов РИА Новости. Там добавили, что Мерваезова обвиняется в мошенничестве при заключении государственных контрактов на строительство военных объектов. Соответствующий протокол допроса Иванова был приобщен следователем к материалам судебного производства.
Как следует из позиции следствия, Мерваезова, занимавшая в 2021-2022 годах пост директора АО «Военно-строительная компания», осуществляла вывод денежных средств. В то же время ее защита оспаривает эти обвинения, указывая на то, что вменяемые ей преступные эпизоды произошли до и после ее работы в данной организации, а уголовное дело также было возбуждено и в отношении её предшественника.
Помимо Мерваезовой, по данному делу проходят еще несколько фигурантов. Среди них бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Евгений Горбачев, а также соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.
