15 октября 2025

В ХМАО под суд пойдет ОПГ, организовавшее подпольное казино

ОПГ из Нижневартовска пойдет под суд за организацию подпольного казино
В Нижневартовске перед судом предстанет женщина с подельниками, которые организовали подпольное казино в городе. Организаторша находилась в федеральном розыске, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

«В период с августа 2023 года по август 2024 года обвиняемая, действуя в составе преступной группы, организовывала и проводила азартные игры в нежилых помещениях, расположенных на территории города Нижневартовска. От осуществления незаконной азартной деятельности злоумышленники получили доход не менее 650 000 рублей», – сообщает пресс-служба в своем telegram-канале.

Дело направлено в суд для рассмотрения. Фигурантам грозит уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.

