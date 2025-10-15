В ХМАО под суд пойдет ОПГ, организовавшее подпольное казино

В Нижневартовске перед судом предстанет женщина с подельниками, которые организовали подпольное казино в городе. Организаторша находилась в федеральном розыске, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.
«В период с августа 2023 года по август 2024 года обвиняемая, действуя в составе преступной группы, организовывала и проводила азартные игры в нежилых помещениях, расположенных на территории города Нижневартовска. От осуществления незаконной азартной деятельности злоумышленники получили доход не менее 650 000 рублей», – сообщает пресс-служба в своем telegram-канале.
Дело направлено в суд для рассмотрения. Фигурантам грозит уголовная ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.
