Индия планирует закупать нефть в США

Власти Индии планируют расширить закупки нефти в США. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о призыве прекратить покупать российскую нефть.
Говоря о закупках нефти в США, он отметил, что страна много лет стремится расширить закупки энергоносителей. «В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются», — отметил представитель МИД. По его словам, их приоритет — защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации. «Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок — две основные цели нашей энергетической политики», — цитирует РИА Новости Джайсвала
Ранее лидер США Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал ему перестать покупать российскую нефть. «Я был несчастлив тем, что Индия приобретает российскую нефть. Сегодня мне Моди заверил, что страна прекратит подобные закупки. Теперь остается надеяться, что такое решение примет и Китай», — сказал президент.
