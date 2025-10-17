«Ворвались утром»: в Екатеринбурге задержали бизнесмена, у него прошли обыски

В Екатеринбурге задержали бизнесмена, его подозревают в мошенничестве
Мужчина подозревается в мошенничестве
В Екатеринбурге задержали 57-летнего предпринимателя Олега Я., которого подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчине уже избрали меру пресечения, сообщили URA.RU в Кировском райсуде.

По данным URA.RU, операция по поимке коммерсанта прошла 15 октября. «Утром к нему ворвались в квартиру сотрудники правоохранительных органов. Там и в офисе провели обыски. Олег Я. был задержан в порядке ст. 91 УПК», — сказал источник. Олега отправили в СИЗО до 6 декабря, добавили в суде.

Согласно открытым источникам, Олег Я. занимается бизнесом в сфере недвижимости. Знакомые мужчины не верят, что он может быть причастен к преступлению. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.

