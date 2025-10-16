Сотни человек эвакуировали из выставочного центра «Крокус Экспо» в Москве. Люди спешно выбежали на улицу, многие остались без верхней одежды. Причина эвакуации не раскрывается.
«Сотни людей эвакуировали из выставочного центра Крокус Экспо — люди выбежали без курток на улицу», — сообщил корреспондент URA.RU c места событий. По его словам, сотрудники центра не объяснили, почему всех вывели.
Некоторые СМИ также отмечают, что тревога была ложной. По данным издания «Подъем», людей начали уже запускать обратно.
В начале октября из торгово-развлекательного центра «Мега Химки» также эвакуировали более 400 человек после анонимного сообщения о возможном минировании здания. Тогда на месте работали сотрудники правоохранительных органов и МЧС, которые проверяли помещения на наличие взрывных устройств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.