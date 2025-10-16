Людей массово эвакуировали из «Крокуса». Видео

В «Крокусе» прошла массовая эвакуация
В «Крокусе» прошла массовая эвакуация

Сотни человек эвакуировали из выставочного центра «Крокус Экспо» в Москве. Люди спешно выбежали на улицу, многие остались без верхней одежды. Причина эвакуации не раскрывается.

«Сотни людей эвакуировали из выставочного центра Крокус Экспо — люди выбежали без курток на улицу», — сообщил корреспондент URA.RU c места событий. По его словам, сотрудники центра не объяснили, почему всех вывели. 

Некоторые СМИ также отмечают, что тревога была ложной. По данным издания «Подъем», людей начали уже запускать обратно.

В начале октября из торгово-развлекательного центра «Мега Химки» также эвакуировали более 400 человек после анонимного сообщения о возможном минировании здания. Тогда на месте работали сотрудники правоохранительных органов и МЧС, которые проверяли помещения на наличие взрывных устройств.

