В Москве эвакуируют крупный ТЦ

Из торгово-развлекательного центра "Мега Химки" было эвакуировано более 400 человек. Об этом рассказали в экстренных службах.
"Из торгового центра "Мега Химки" были эвакуированы более 400 человек", — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о возможном минировании здания, поступившее в оперативные службы.
По данным источника, специалисты оперативных служб уже приступили к тщательной проверке всех помещений торгового центра на предмет наличия взрывных устройств. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
