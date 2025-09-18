В Москве эвакуируют крупный ТЦ

Из ТЦ «Мега Химки» эвакуировали более 400 человек из-за сообщения о минировании
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте работают экстренные службы
На месте работают экстренные службы Фото:

Из торгово-развлекательного центра "Мега Химки" было эвакуировано более 400 человек. Об этом рассказали в экстренных службах.

"Из торгового центра "Мега Химки" были эвакуированы более 400 человек", — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о возможном минировании здания, поступившее в оперативные службы.

По данным источника, специалисты оперативных служб уже приступили к тщательной проверке всех помещений торгового центра на предмет наличия взрывных устройств. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из торгово-развлекательного центра "Мега Химки" было эвакуировано более 400 человек. Об этом рассказали в экстренных службах. "Из торгового центра "Мега Химки" были эвакуированы более 400 человек", — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о возможном минировании здания, поступившее в оперативные службы. По данным источника, специалисты оперативных служб уже приступили к тщательной проверке всех помещений торгового центра на предмет наличия взрывных устройств. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...