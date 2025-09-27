В Челябинске к ноябрю 2025 года вместо снижения цен на садовые участки, можно, напротив, наблюдать их рост, как минимум, на 10%. Во многом это связано с создавшимся дефицитом на дачи, их горожане покупали очень хорошо, и с инфляцией, рассказала URA.RU юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова.
«В Челябинске к ноябрю 2025 года цены на садовые участки с домиком не снизятся, как было в прошлые годы, а напротив вырастут процентов на 10%. Во-первых, сад для русского человека — подспорье на всякий случай. А во-вторых, люди не хотят ничего продавать дешево, ведь купить что-то взамен будет гораздо сложнее», — подчеркнула Кушнова.
Как в свою очередь отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, к ноябрю 2025 года будет небольшой процент недорогих объектов, но продавать их будут только те, кому срочно нужны деньги. Или же продать попытаются объекты, находящиеся в плохом состоянии.
Другие же собственники участков в СНТ снимут их с продажи до весны или добавят ценник. Летом было продано очень много садов по сниженным ценам, поэтому необходимости в снижении стоимости участков больше нет, они теперь в дефиците. Эксперт подчеркнула: сейчас, когда ожидается инфляция, дачникам можно было бы порекомендовать выставлять свои участки по адекватным ценам, или же обращаться к профессионалам для оценки объектов.
По данным сайта Restate, несмотря на начало осени цены на участки находятся в стагнации. По состоянию на 16 сентября 2026 года в среднем они продаются по 4 321 500 рублей за объект. Дачи в городе в зависимости от локации и состояния стоят от 600 000 до 20 700 000 рублей за объект.
