27 сентября 2025

Сады дорожают: почему осенью вырастут цены на садовые участки с домиком. Фото

В Челябинске осенью 2025 года взлетят цены на садовые участки с домиком
В среднем садовые участки продают по 4 320 000 за объект
В среднем садовые участки продают по 4 320 000 за объект Фото:

В Челябинске к ноябрю 2025 года вместо снижения цен на садовые участки, можно, напротив, наблюдать их рост, как минимум, на 10%. Во многом это связано с создавшимся дефицитом на дачи, их горожане покупали очень хорошо, и с инфляцией, рассказала URA.RU юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинске к ноябрю 2025 года цены на садовые участки с домиком не снизятся, как было в прошлые годы, а напротив вырастут процентов на 10%. Во-первых, сад для русского человека — подспорье на всякий случай. А во-вторых, люди не хотят ничего продавать дешево, ведь купить что-то взамен будет гораздо сложнее», — подчеркнула Кушнова.

Как в свою очередь отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, к ноябрю 2025 года будет небольшой процент недорогих объектов, но продавать их будут только те, кому срочно нужны деньги. Или же продать попытаются объекты, находящиеся в плохом состоянии.

Другие же собственники участков в СНТ снимут их с продажи до весны или добавят ценник. Летом было продано очень много садов по сниженным ценам, поэтому необходимости в снижении стоимости участков больше нет, они теперь в дефиците. Эксперт подчеркнула: сейчас, когда ожидается инфляция, дачникам можно было бы порекомендовать выставлять свои участки по адекватным ценам, или же обращаться к профессионалам для оценки объектов.

По данным сайта Restate, несмотря на начало осени цены на участки находятся в стагнации. По состоянию на 16 сентября 2026 года в среднем они продаются по 4 321 500 рублей за объект. Дачи в городе в зависимости от локации и состояния стоят от 600 000 до 20 700 000 рублей за объект.

Цены на хорошие участки собственники дач снижают до весны
Цены на хорошие участки собственники дач снижают до весны
Фото:

