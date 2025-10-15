От Land Cruiser до «Нивы»: на чем ездят политики ХМАО

Югорские политики и чиновники ездят на самых разных автомобилях. Некоторые предпочитают классические Toyota, а другие гоняют на «Ниве» или даже хранят верность внедорожникам около четверти века. Подробнее об автопарке политэлит ХМАО — в материале URA.RU.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сделал выбор в пользу практичности, а не статуса. По данным источников, он не стал пользоваться служебным Mercedes S500 своей предшественницы Натальи Комаровой (этот автомобиль, к слову, в 2016 году попал в ДТП). Вместо этого за главой региона закреплен более вместительный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2014 года.
Директор департамента ЖКХ и энергетики Матвей Каров выбрал автомобиль «Нива Бронто». «Для охоты и рыбалки. Маленькая мечта детства была. Ей нет аналогов в проходимости», — охарактеризовал свой автомобиль чиновник.
А вот Роман Белкин, возглавляющий департамент труда и занятости, ценит в автомобиле комфорт и практичность. Его автомобильная биография началась с ВАЗ-2112 и легендарного советского ГАЗ-66. «Особенно запомнились занятия по отработке двойного выжима сцепления и перегазовки. Навыки вождения грузовика очень пригодились при работе в Гумкорпусе Югры», — поделился Белкин. Логичным выбором для него на долгие годы стал Volvo — универсал повышенной проходимости. «Больше 10 лет я ездил на Volvo XC70. На мой взгляд это отличное сочетание комфорта и практичности», — объяснил глава департамента.
Более классического подхода придерживается директор департамента образования и науки Алексей Дренин. «Всегда были седаны разных марок. Сейчас — Kia Optima. Машина понравилась просто. В 2018 году она была популярна», — рассказал он.
Настоящая автомобильная история получилась у депутата думы Югры Александра Сальникова. Начинал он с ВАЗ-2108 (называемый в народе «зубило»), которую по железной дороге доставлял из Тюмени в Сургут. «Ранней весной. Романтика», — вспоминает депутат. Затем была «Волга-31029» с прозвищем «Баржа», на которой семья путешествовала к Черному морю. А последние 25 лет его верным спутником был Mitsubishi Pajero. Сегодня депутат пересел на китайский TANK последней модели. «Внедорожные традиции надо сохранять», — поделился Сальников.
А вот еще один депутат и экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников, похоже, меняет свой автомобиль. Источники сообщают, что ему может принадлежать Chevrolet Camaro, который сейчас выставили на продажу в тюменских автосалонах и площадках онлайн-объявлений. Получить комментарий самого депутата не удалось. Он не ответил на звонок.
