CAS признал дискриминационным отстранение россиян от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые признал решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований дискриминационным. Об этом сообщили в юридической компании Sila Lawyers, представляющей интересы Федерации настольного тенниса России (ФНТР).
«В прецедентном решении Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР) против Европейского союза настольного тенниса (ETTU), впервые признав, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер», — говорится сообщении Sila Lawyers. Оно опубликовано в telegram-канале.
По данным компании, CAS впервые установил, что подобное отстранение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные в уставе ETTU и Олимпийской хартии. Кроме того, суд признал меру непропорциональной, поскольку не были рассмотрены менее ограничительные альтернативы, такие как участие под нейтральным флагом.
В Sila Lawyers подчеркнули, что решение CAS распространяется только на настольный теннис и не касается других видов спорта. При этом эксперты считают, что выводы суда могут повлиять на дальнейшую практику допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
В июне 2024 года CAS уже отменил запрет на участие российских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях ETTU, однако оставил в силе ограничения на использование национальной символики, флага и гимна. Российские спортсмены выступили в нейтральном статусе только на ветеранском чемпионате мира в июле 2025 года. Решение ETTU было принято в 2022 году после начала спецоперации на Украине и касалось всех турниров под эгидой союза.
