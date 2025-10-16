Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

США и страны НАТО в рамках новой программы военной помощи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) доставили на Украину первые партии вооружения общей стоимостью 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает одно из агентств со ссылкой на украинского чиновника. Россия жестко критикует эти поставки, считая их препятствием для мирного урегулирования.
«Первые два комплекта были доставлены, еще два находятся в стадии подготовки к отправке», — говорится в сообщении для Bloomberg. Инициатива PURL была запущена в августе 2025 года и предусматривает закупку американского вооружения странами НАТО на добровольной основе для последующей передачи Украине. Генсек альянса Марк Рютте ранее сообщал, что в рамках программы уже приобретено оружие на 2 млрд долларов. По словам министра обороны Швеции Пола Юнсона, к программе присоединились около 20 стран.
Как сообщает издание, первые две партии вооружения уже достигли украинской территории. Еще два комплекта готовятся к отправке. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивает, что новый механизм позволяет осуществлять оперативные поставки критически важных видов вооружения.
Инициатива PURL была создана для координации закупок американского вооружения, которое критически важно для Украины и не имеет аналогов среди европейских союзников. В октябре 2025 года генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что к программе готовы присоединиться более половины стран альянса, и 19 государств уже объявили о планах поставить новые партии оружия Киеву в рамках PURL или на двусторонней основе.
