15 октября 2025

Власти ХМАО выбрали участников нового потока федеральной «Школы мэров». Инсайд

Студентами федеральной школы мэров стали трое политиков из ХМАО
Студентами федеральной школы мэров стали трое политиков из ХМАО

Власти ХМАО выбрали участников нового потока федеральной «Школы мэров». По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте региона, в список студентов вошли новый градоначальник Пыть-Яха Сергей Елишев, а также замы глав Нижневартовска Виктор Мыльников и Белоярского района Александр Гайворонский.

«Елишев и Мыльников (курирует СМИ и часть внутриполитического блока) стали студентами пятого потока, а переехавший в Югру в июле Гайворонский (экс-депутат госсовета Коми и бывший директор „Газпром трансгаз Ухта“) зачислен на шестой. Первый модуль стартует в понедельник 20 октября в лаборатории „Сенеж“ и продлится неделю», — сообщает инсайдер.

Информацию подтвердили несколько источников. Один из собеседников агентства уточнил, что отбор проводился еще при бывшем кадровике югорского кабмина Александре Деменко. Комментарий правительства ожидается.

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

