Власти ХМАО выбрали участников нового потока федеральной «Школы мэров». По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте региона, в список студентов вошли новый градоначальник Пыть-Яха Сергей Елишев, а также замы глав Нижневартовска Виктор Мыльников и Белоярского района Александр Гайворонский.
«Елишев и Мыльников (курирует СМИ и часть внутриполитического блока) стали студентами пятого потока, а переехавший в Югру в июле Гайворонский (экс-депутат госсовета Коми и бывший директор „Газпром трансгаз Ухта“) зачислен на шестой. Первый модуль стартует в понедельник 20 октября в лаборатории „Сенеж“ и продлится неделю», — сообщает инсайдер.
Информацию подтвердили несколько источников. Один из собеседников агентства уточнил, что отбор проводился еще при бывшем кадровике югорского кабмина Александре Деменко. Комментарий правительства ожидается.
