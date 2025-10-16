Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света

Во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме страны. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго».
«Внимание! Из-за сложной ситуации в энергосистеме-во всех регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в telegram-канале «Укрэнерго».
По данным ведомства, причиной экстренных мер стали повреждения объектов энергосистемы. В компании уточнили, что 17 октября с 07:00 до 22:00 по местному времени по всей стране продолжат действовать графики ограничения мощности для промышленных предприятий.
В отдельных регионах, например в Черниговской области, оператор распределения уже применяет три очереди почасовых отключений. Жителям и предприятиям рекомендовали экономно расходовать электроэнергию и следить за сообщениями на сайтах и в telegram-каналах региональных энергокомпаний. В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация может измениться, и пообещали оперативно информировать население о новых решениях.
В нескольких регионах Украины, включая Киев, 10 октября начались масштабные отключения электроэнергии из-за повреждений энергетической и коммунальной инфраструктуры. Министр энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как крайне тяжелую. К 11–12 октября энергоснабжение частично стабилизировали, однако с 13 октября вновь были введены аварийные графики отключений. За день до этого аналогичные меры приняли по всей стране, кроме Донецкой и части Черниговской областей.
