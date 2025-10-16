Минцифры пригрозило Apple жесткими мерами, но только при одном условии

Apple ждут санкции при неисполнении требований ФАС
Минцифры поддерживает требование ФАС к Apple
Минцифры поддерживает требование ФАС к Apple

Министерство цифрового развития России выразило одобрение требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС), по которому американская компания Apple должна предоставить пользователям устройств на базе iOS возможность выбирать российские поисковые системы в качестве поисковика по умолчанию. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, добавив, что министерство рассматривает возможность принятия строгих мер в отношении корпорации в случае невыполнения данного условия.

«Минцифры поддерживает позицию ФАС по безусловному исполнению Apple требования по „окну выбора“ (поисковых систем — прим. URA.RU). И считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», — сказал министр. Информацию передает ТАСС. 

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила в адрес Apple требование обеспечить возможность использования российской поисковой системы по умолчанию на устройствах, реализуемых на территории страны. Об этом говорится в официальном письме, подписанном руководителем ведомства Максимом Шаскольским. Как отмечается в документе, действия Apple противоречат действующим нормам, регулирующим защиту прав потребителей. Согласно требованиям, на сложных электронных устройствах, таких как смартфоны, должна быть предусмотрена предустановка поисковой системы, разработанной в России или в одном из государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такая система должна быть активирована по умолчанию и не требовать дополнительных настроек со стороны пользователя, передает деловое издание «Взгляд»

В письме подчеркивается, что в настоящее время на устройствах Apple, продаваемых в России, возможность использовать поисковую систему без дополнительных настроек предоставляется сервису, страна происхождения которого не относится ни к РФ, ни к другим государствам ЕАЭС. В результате таких действий, российские и евразийские поисковые системы оказываются в неравных условиях по сравнению с иностранными конкурентами, что может привести к ущемлению интересов широкого круга потребителей, лишенных возможности реализовать свои законные права.

