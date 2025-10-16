Минцифры пригрозило Apple жесткими мерами, но только при одном условии

Министерство цифрового развития России выразило одобрение требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС), по которому американская компания Apple должна предоставить пользователям устройств на базе iOS возможность выбирать российские поисковые системы в качестве поисковика по умолчанию. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, добавив, что министерство рассматривает возможность принятия строгих мер в отношении корпорации в случае невыполнения данного условия.
«Минцифры поддерживает позицию ФАС по безусловному исполнению Apple требования по „окну выбора“ (поисковых систем — прим. URA.RU). И считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», — сказал министр. Информацию передает ТАСС.
Ранее Федеральная антимонопольная служба направила в адрес Apple требование обеспечить возможность использования российской поисковой системы по умолчанию на устройствах, реализуемых на территории страны. Об этом говорится в официальном письме, подписанном руководителем ведомства Максимом Шаскольским. Как отмечается в документе, действия Apple противоречат действующим нормам, регулирующим защиту прав потребителей. Согласно требованиям, на сложных электронных устройствах, таких как смартфоны, должна быть предусмотрена предустановка поисковой системы, разработанной в России или в одном из государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такая система должна быть активирована по умолчанию и не требовать дополнительных настроек со стороны пользователя, передает деловое издание «Взгляд».
В письме подчеркивается, что в настоящее время на устройствах Apple, продаваемых в России, возможность использовать поисковую систему без дополнительных настроек предоставляется сервису, страна происхождения которого не относится ни к РФ, ни к другим государствам ЕАЭС. В результате таких действий, российские и евразийские поисковые системы оказываются в неравных условиях по сравнению с иностранными конкурентами, что может привести к ущемлению интересов широкого круга потребителей, лишенных возможности реализовать свои законные права.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.