В ХМАО открыли памятник героям специальной военной операции

Монумент был воздвигнут в Мегионе в Год защитника Отечества и в честь 80-й годовщины Великой Победы
В Мегионе (ХМАО) 16 октября открыт памятник героям специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Алексей Петриченко. Торжественная церемония прошла в сквере Воину-освободителю, где собрались семьи погибших, участники и ветераны СВО.

«Вместе с родными и близкими героев мы решили установить мемориал в память о погибших в ходе СВО в сквере Воину-освободителю, чтобы каждый, кто хочет, мог прийти сюда, отдать дань памяти павшим», — написал Алексей Петриченко в своем telegram-канале. Мемориал появился в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.

Почетное право открыть памятник предоставили главе города и ветерану боевых действий, участнику СВО Андрею Холопову. В мероприятии участвовали ветераны Афганистана, локальных конфликтов, представители «Волонтеров Победы», поисковый отряд «Истоки», пограничники и депутаты местной Думы.

