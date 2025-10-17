В ХМАО открыли памятник героям специальной военной операции

В Мегионе (ХМАО) 16 октября открыт памятник героям специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Алексей Петриченко. Торжественная церемония прошла в сквере Воину-освободителю, где собрались семьи погибших, участники и ветераны СВО.
«Вместе с родными и близкими героев мы решили установить мемориал в память о погибших в ходе СВО в сквере Воину-освободителю, чтобы каждый, кто хочет, мог прийти сюда, отдать дань памяти павшим», — написал Алексей Петриченко в своем telegram-канале. Мемориал появился в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.
Почетное право открыть памятник предоставили главе города и ветерану боевых действий, участнику СВО Андрею Холопову. В мероприятии участвовали ветераны Афганистана, локальных конфликтов, представители «Волонтеров Победы», поисковый отряд «Истоки», пограничники и депутаты местной Думы.
