Спасатели показали фотографии жуткой аварии в центре Челябинска с участием такси

Спасатели показали фотографии аварии в центре Челябинска с участием такси
На проспекте Ленина произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей
На проспекте Ленина в центре Челябинска произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых принадлежит «Яндекс-такси». Подробности жуткой аварии URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

«Оперативно прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание одного из автомобилей. Погибших нет. Пострадавшие 4 человека из автомобилей были госпитализированы медиками скорой помощи», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции. На ликвидации ЧП работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники. 

