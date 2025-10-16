Спасатели показали фотографии жуткой аварии в центре Челябинска с участием такси

На проспекте Ленина в центре Челябинска произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых принадлежит «Яндекс-такси». Подробности жуткой аварии URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Оперативно прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание одного из автомобилей. Погибших нет. Пострадавшие 4 человека из автомобилей были госпитализированы медиками скорой помощи», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции. На ликвидации ЧП работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
