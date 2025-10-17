Знакомый Усольцева предположил, где может прятаться пропавшая семья

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края, может скрываться в зимовье браконьеров. Об этом сообщил знакомый главы семьи Сергея Усольцева Александр Дымов. По его словам, такие укрытия часто встречаются в охотничьих угодьях, и именно там семья могла найти временное убежище.
«Насколько я услышал от местных жителей, это весьма востребованные, богатые охотничьи угодья. Самый распространенный атрибут охотоведческих территорий — это обилие браконьеров. А браконьеры — это всегда строение, они обязательно зимовье себе ставят. Законное, незаконное — неважно. Ставят какие-нибудь избушки, времянки. Вот в таком домике могли найти убежище. Я не экстрасенс, но почему-то все еще кажется, что могут быть живы все», — отметил Александр. Свое мнение он выразил в беседе с aif.ru.
По официальным данным МЧС, поиски семьи Усольцевых продолжались более двух недель. В числе пропавших — 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина, их пятилетняя дочь и собака.
Активная фаза поисков завершилась, однако местонахождение семьи до сих пор неизвестно. Спасатели продолжают обследовать территорию и проверять возможные укрытия в охотничьих угодьях Красноярского края.
Ранее эксперт по выживанию Василий Федюнин объяснил, что шанс на спасение семьи сохранялся лишь в первые два-три дня, если у них не было с собой припасов, теплой одежды и необходимого снаряжения. По его оценке, выжить в глубокой тайге без подготовки крайне сложно.
