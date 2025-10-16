Появились новые версии пропажи семьи Усольцевых: от нападения медведя до встречи с сатанистами

Активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, завершились спустя более чем две недели. В числе пропавших — 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина, их пятилетняя дочь и собака. Согласно данным МЧС, в операции задействовано значительное количество сил: 234 спасателя и 51 единица техники.
Найти следы пропавшей семьи пока не удалось. Поисково-спасательная операция проходила в сложных условиях таежной местности. Также появились и новые версии пропажи семьи — от встречи с сатанистами до нападения медведя и несчастного случая. Подробнее о каждой из них — в материале URA.RU.
Новые версии пропажи семьи
Произошел несчастный случай из-за сложного рельефа местности
Данная версия изначально рассматривалась как основная. Согласно ей, группа, застигнутая, например, метелью, могла попытаться найти укрытие среди каменных нагромождений, где либо получила травмы, либо оказалась в ловушке.
«Я надеюсь, что они нашли укрытие в Курумнике, это камни, обрушившиеся со скалы, образующие множество ущелий, большие, огромные валуны. И там, в принципе, можно укрыться и переждать все это», — сообщил сын пропавшей Ирины — Данил — в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
Инструктор-проводник Алексей Исиченко, описывая характер местности, пояснил, что Кутурчинское Белогорье представляет собой бесчисленное скопление камней с углублениями, нишами и полками. Он предположил, что при ухудшении погоды 28 сентября группа могла попытаться укрыться там от дождя или пурги, чтобы переждать стихию, отметив, что в таких укрытиях может быть несколько теплее.
Исследователь аномальных зон Дмитрий, рассуждая о психологии поведения в стрессе, отметил, что люди, столкнувшись с пугающими или аномальными явлениями, могут инстинктивно искать укрытие. В качестве примера он привел собственный опыт, когда в условиях тумана и дождя укрылся под останцем. По его мнению, пропавшие также могли спрятаться, что объясняется определенными психологическими реакциями в экстремальной ситуации.
Проблема со здоровьем у одного из взрослых членов семьи
Рассматривалась версия и о возможном внезапном ухудшении здоровья у Сергея Усольцева. Один из участников обсуждения в эфире программы высказал предположение, что у мужчины могло резко ухудшиться самочувствие, например, инфаркт или инсульт, учитывая его возраст.
«А может ему стать плохо, инфаркт, инсульт? Он же взрослый дядька», — предположил один из гостей шоу.
Развивая эту тему, некоторые участники дискуссии отмечали, что в такой ситуации женщина и ребенок могли растеряться. Особо подчеркивалось, что Ирина могла не обладать необходимыми навыками для оказания первой помощи при сердечном приступе. Спасатель Андрей Легошин, участвовавший в обсуждении, также склонялся к версии о проблемах со здоровьем у главы семьи. Что касается жены и дочери, спикер считал, что они «просто растерялись» в критической ситуации.
Нападение дикого зверя
Несмотря на отсутствие явных следов нападения, эта версия активно обсуждалась, особенно с учетом сезонной активности медведей в регионе. Местный житель Константин, объясняя реальность такой угрозы, указывал на исторические случаи выхода медведя к людям, включая случай с гибелью женщины. Он подчеркивал, что хитрое и опасное животное могло воспринять уставших и замерзших людей как потенциальную добычу.
«Объясню, почему это медведь. Он несколько раз это выходил. Один раз он задрал эту женщину. Медведь — это очень опасное животное, это хитрое. Здесь могли сыграть два фактора. Люди уже шли подустали, подзамерли и он просто уже мог увидеть в них добычу», — сообщил Константин в эфире программы.
Однако некоторые участники дискуссии считали эту версию маловероятной, аргументируя тем, что при нападении животных обязательно остались бы вещественные доказательства — фрагменты одежды или личные вещи, которые были бы обнаружены в ходе интенсивных поисков. Парируя эти возражения, Константин отмечал, что медведи часто прикапывают своих жертв, а выпавший снег мог скрыть все возможные следы, которые можно было не заметить даже в нескольких метрах от места происшествия.
На семью напали сатанисты или браконьеры
Версия о злом умысле со стороны третьих лиц также рассматривалась в ходе обсуждения. Один из участников дискуссии высказал предположение, что туристы могли стать жертвами нападения со стороны браконьеров или охотников, которые могли устранить нежелательных свидетелей своей деятельности. Развивая криминальную версию, также прозвучало мнение о возможном нападении со стороны сектантов или сатанистов, которые могли проводить в этой местности свои обряды. Согласно этой версии, злоумышленники могли затем скрыть следы преступления, захоронив тела погибших.
Поиски семьи ведут не в том месте, а семья изменила маршрут похода
Высказывалось предположение, что из-за сложных погодных условий группа могла кардинально изменить запланированный маршрут. Сын пропавшей, Данил, допускал вероятность, что туристы ушли в другом направлении, и все поисковые операции проводились не в том районе.
Бывший спасатель, участвовавший в обсуждении, поддержал эту версию, высказав убеждение, что группа находится где-то рядом, но не в зоне проведения поисков. Он отметил, что подобные случаи часто имеют именно такое развитие событий.
«Сильное подозрение, что ищем не там. Они где-то рядом, но где-то не в том месте, где ищут. Как правило, такие истории так заканчиваются», — констатировал спасатель.
Новое заявление Данила Усольцева о пропавшей семье
Данил узнал о пропаже родителей лишь во вторник от коллеги матери и немедленно начал действовать. Он проверял трассы на предмет аварий, подал заявление о пропаже и лично участвовал в поисках, пройдя около 19 часов по различным маршрутам. Позже он собрал команду подготовленных друзей-спелеологов и скалолазов, но их не допустили к поискам из-за новых правил МЧС. Данил склоняется к версии, что родители могли отклониться от маршрута в поисках своей пожилой собаки Лады, когда внезапно началась буря с туманом. Он надеется, что они смогли найти укрытие среди каменных нагромождений.
«Моя сентиментальная мама никогда не уехала бы навсегда, не попрощавшись и не пристроив кота», — категорически отвергает версию о побеге Данил. В подтверждение он указывает, что дома остался кот с запасом еды всего на несколько дней, а также загранпаспорта всех членов семьи.
Эмоционально Данил тяжело переживает ситуацию, раздражаясь сплетнями и конспирологическими версиями. Чтобы сохранить надежду, он вспоминает уроки отца о правилах выживания и ходит в церковь ставить свечи за благополучный исход.
Версия о запланированном побеге семьи Усольцевых: анализ и опровержение
Хотя версия о преднамеренном побеге семьи активно обсуждалась, она была опровергнута совокупностью фактов. Сторонники этой версии предполагали, что Усольцевы могли инсценировать исчезновение из-за финансовых проблем, планируя нелегально пересечь границу по поддельным документам. Однако серьезные контраргументы ставят под сомнение такую возможность. Ключевыми доказательствами стали кот, оставшийся в квартире с запасом пищи всего на два дня, а также то, что все загранпаспорта находились в доме семьи. Поведенческий аспект также противоречит этой версии.
Эксперты дополнительно отметили логистическую несостоятельность версии. Представитель поискового отряда «Поиск пропавших детей» указал на сложность дорог в тайге и отсутствие подтверждающих данных. Важно, что не было обнаружено никаких мотивов для бегства: следствие не выявило ни значительных долгов, ни иных объективных причин. Образ жизни семьи и выбор легкого прогулочного маршрута также не соответствуют сценарию подготовки к побегу. Таким образом, на фоне вещественных доказательств и поведенческого анализа версия о добровольном исчезновении представляется маловероятной.
