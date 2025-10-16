В Челябинске очередная ветеринарная аптека столкнулась с запретом продавать нелегальную в России жвачку для собак. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, препарат не имеет разрешения на продажу в стране.
«В Челябинске Россельхознадзор пресек продажу в челябинской компании „Медвет“ препарат для ветеринарного применения „Бравекто“. Жевательную таблетку инспекторы приобрели в ходе эксперимента», — заявили URA.RU в офисе службы.
Лекарственное средство не имеет разрешения на ввод в гражданский оборот и отсутствует в официальном реестре ведомства. При этом сама аптека лицензию на работу в фармацевтике имеет. Препарат, которым учреждение торговало, предназначен для собак очень мелких пород. Он производился в Австрии. Стоимость таблетки в аптеке составила 3,65 тысячи рублей. За свои действия аптека получила протокол об административном правонарушении.
Это уже второй подобный случай в Челябинске за последний месяц. В сентябре нелегальный препарат «Бравекто» обнаружили в ветеринарной клинике «Альфавет». Материалы по тому инциденту готовятся к передаче в арбитражный суд региона. Материалы по обоим случаям направят в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по региону.
При подготовке материала URA.RU обратилась за комментариями в ветаптеку «Медвет». В случае поступления ответа он будет опубликован.
