Россельхознадзор пресек в Челябинске торговлю жевательной таблеткой для собак. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, у препарата нет разрешения на ввод в гражданский оборот.
«Служба передала в арбитражный суд региона материалы на владельца ветеринарной клиники „Альфавет“ в Челябинске. Бизнесмен, не имея лицензии, торговал лекарственными препаратами для ветприменения. Среди них были не имеющие разрешения Россельхознадзора для продажи на территории страны», — заявили URA.RU в ведомстве.
Инспектор Россельхознадзора 19 сентября провел контрольную закупку в клинике. На момент проверки в продаже находился препарат «Бравекто», предназначенный для борьбы с блохами и клещами у собак мелких пород. Специалисты установил другие жевательные таблетки данного препарата для собак средних и крупных пород, которые также отсутствуют в реестре надзорного ведомства.
Отсутствие лицензии у предпринимателя, который руководит клиникой, является серьезным нарушением. Он не может заниматься реализацией запрещенных ветпрепаратов. Составлены протоколы об административных правонарушениях, которые и рассмотрит суд.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в клинику. Ответ будет опубликован, если поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!