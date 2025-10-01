01 октября 2025

В Челябинске запретили торговать запрещенной в России жвачкой для собак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольная закупка запрещенного препарата для собак помогла зафиксировать нарушение
Контрольная закупка запрещенного препарата для собак помогла зафиксировать нарушение Фото:

Россельхознадзор пресек в Челябинске торговлю жевательной таблеткой для собак. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, у препарата нет разрешения на ввод в гражданский оборот.

«Служба передала в арбитражный суд региона материалы на владельца ветеринарной клиники „Альфавет“ в Челябинске. Бизнесмен, не имея лицензии, торговал лекарственными препаратами для ветприменения. Среди них были не имеющие разрешения Россельхознадзора для продажи на территории страны», — заявили URA.RU в ведомстве.

Инспектор Россельхознадзора 19 сентября провел контрольную закупку в клинике. На момент проверки в продаже находился препарат «Бравекто», предназначенный для борьбы с блохами и клещами у собак мелких пород. Специалисты установил другие жевательные таблетки данного препарата для собак средних и крупных пород, которые также отсутствуют в реестре надзорного ведомства.

Отсутствие лицензии у предпринимателя, который руководит клиникой, является серьезным нарушением. Он не может заниматься реализацией запрещенных ветпрепаратов. Составлены протоколы об административных правонарушениях, которые и рассмотрит суд.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в клинику. Ответ будет опубликован, если поступит.

Ветклинику накажут за торговлю запрещенной жвачкой для собак
Ветклинику накажут за торговлю запрещенной жвачкой для собак
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россельхознадзор пресек в Челябинске торговлю жевательной таблеткой для собак. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, у препарата нет разрешения на ввод в гражданский оборот. «Служба передала в арбитражный суд региона материалы на владельца ветеринарной клиники „Альфавет“ в Челябинске. Бизнесмен, не имея лицензии, торговал лекарственными препаратами для ветприменения. Среди них были не имеющие разрешения Россельхознадзора для продажи на территории страны», — заявили URA.RU в ведомстве. Инспектор Россельхознадзора 19 сентября провел контрольную закупку в клинике. На момент проверки в продаже находился препарат «Бравекто», предназначенный для борьбы с блохами и клещами у собак мелких пород. Специалисты установил другие жевательные таблетки данного препарата для собак средних и крупных пород, которые также отсутствуют в реестре надзорного ведомства. Отсутствие лицензии у предпринимателя, который руководит клиникой, является серьезным нарушением. Он не может заниматься реализацией запрещенных ветпрепаратов. Составлены протоколы об административных правонарушениях, которые и рассмотрит суд. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в клинику. Ответ будет опубликован, если поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...