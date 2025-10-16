16 октября 2025

В Перми снова откроется культовый ресторан

В Перми готовится к повторному открытию ресторан-бар «Облака»
Заведение не работало несколько лет
В Перми решили возродить клуб «Облака», который работал и был популярен до 2019 года. Первая вечеринка в ресторане-баре пройдет 18 октября 2025 года. Об этом сказано в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Официальное открытие „Облаков“ 18 октября. На мероприятии выступит исполнитель Konfuz, который является автором и исполнителем хитов: „Кайф ты поймала“, „Ратата“, „Италия“ и многих других треков, которые набирают миллионы прослушиваний и занимают высокие строчки музыкальных топ-чартов страны», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в клубе будет работать цветочный магазин Romantic и магазин местного бренда одежды Le Pacantre. Ресторан-бар «Облака» в 2019 году был выставлен на продажу и последние несколько лет не работал. На месте заведения летом 2025 года открылся лаундж клуб Wave. Также, по данным 2ГИС, на этой площадке был Sky bar.

