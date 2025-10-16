16 октября 2025

На границе Казахстана и Челябинской области развернули фуры с сухофруктами и луком

На границе Казахстана и Челябинской области развернули фуры с продукцией
В пункте пропуска «Бугристое» на границе Казахстана и Челябинской области запретили ввоз почти 90 тонн сухофруктов и репчатого лука без маркировки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«На автомобильном пункте пропуска „Бугристое“ был запрещен ввоз четырех партий растительной продукции высокого фитосанитарного риска. Машины следовали из Туркестанской области и Алматы в города Челябинск и Пермь», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  

Транспорт перевозил 68,1 тонн сухофруктов и 20 тонн репчатого лука. На большей части груза отсутствовала маркировка — она имелась только на мешках на видимой части груза, в глубине кузова мешки маркировки не имели. Отсутствие маркировки — повод для запрета на ввоз груза. За нарушение фитосанитарных требований водители были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ. Машины возвращены на территорию сопредельного государства.

В Челябинской области Россельхознадзор ранее заблокировал поставку 20 тонн слив из Киргизии. Причиной также стала неполная маркировка, заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

