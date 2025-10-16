16 октября 2025

Трубная Металлургическая Компания поддержала юных экологов на всероссийском форуме в Челябинске

ТМК устроила экскурсию для участников экологического форума в Челябинске
Юные экологи посетили предприятие с экскурсией
Трубная Металлургическая Компания поддержала организацию III Всероссийского детского экологического форума в Челябинске. Его организаторами являются Фонд поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» и региональное министерство экологии.

«Сама идея форума перекликается с экологической повесткой Челябинского трубопрокатного завода. Здесь действуют программы по направлениям очистки воды и воздуха, переработки и утилизации отходов. „, — рассказал управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов. Кроме того, ежегодно предприятие вносит существеный вклад в сохранение и увеличение зеленых насаждений города, участвуя в проведении массовых лесопосадок.

Форум предоставляет школьникам платформу для обмена опытом в сфере разработки и реализации экологических инициатив, а также возможность представить свои проекты на рассмотрение экспертного сообщества. Кроме того, мероприятие способствует установлению открытого диалога между представителями молодого поколения и взрослыми. В 2025 году в форуме приняли участие делегации из 51 региона России, представившие жюри порядка 200 исследовательских работ учащихся. Среди постоянных экспертов форума — главный эколог Челябинского трубопрокатного завода Галина Голубкова, которая подчеркивает, что уровень представленных проектов ежегодно растет.

В рамках мероприятия команды из Республики Саха (Якутия), Камчатского края и Кировской области побывали с экскурсией на территории Челябинского трубопрокатного завода, входящего в состав ТМК. Участники посетили цех «Высота 239», ознакомились с работой современного комплекса очистки промышленно-ливневых стоков AQA Баланс и отметили высокий уровень экологической ответственности предприятия. В пресс-службе Челябинского трубопрокатного завода отмечают, что воспитание у молодежи экологически ориентированного поведения является важной задачей, способствующей сохранению природных ресурсов для будущих поколений.

