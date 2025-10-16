16 октября 2025

Гранату взорвали в торговом центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граната оказалась страйкбольной
Граната оказалась страйкбольной Фото:

В Екатеринбурге вечером 16 октября двое парней взорвали страйкбольную гранату в торговом центре «Парк Хаус» и скрылись. Громкий хлопок напугал остальных покупателей, рассказал очевидец.

«Примерно в 20:30 два парня купили страйкбольную гранату в охотничьем магазине и взорвали прям около кассы, чем напугали людей. Они были в капюшонах, лиц я не видел», — передает слова собеседника telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там пояснили, что сообщение об инциденте зарегистрировали в ОП №13. Продавец пояснил силовикам, что пиротехника сработала случайно из-за неосторожности покупателей. Сейчас их разыскивают правоохранители.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 16 октября двое парней взорвали страйкбольную гранату в торговом центре «Парк Хаус» и скрылись. Громкий хлопок напугал остальных покупателей, рассказал очевидец. «Примерно в 20:30 два парня купили страйкбольную гранату в охотничьем магазине и взорвали прям около кассы, чем напугали людей. Они были в капюшонах, лиц я не видел», — передает слова собеседника telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там пояснили, что сообщение об инциденте зарегистрировали в ОП №13. Продавец пояснил силовикам, что пиротехника сработала случайно из-за неосторожности покупателей. Сейчас их разыскивают правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...