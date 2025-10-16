В Екатеринбурге вечером 16 октября двое парней взорвали страйкбольную гранату в торговом центре «Парк Хаус» и скрылись. Громкий хлопок напугал остальных покупателей, рассказал очевидец.
«Примерно в 20:30 два парня купили страйкбольную гранату в охотничьем магазине и взорвали прям около кассы, чем напугали людей. Они были в капюшонах, лиц я не видел», — передает слова собеседника telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там пояснили, что сообщение об инциденте зарегистрировали в ОП №13. Продавец пояснил силовикам, что пиротехника сработала случайно из-за неосторожности покупателей. Сейчас их разыскивают правоохранители.
