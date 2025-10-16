Вдова участника СВО из Челябинской области отдала три миллиона мошенникам

В Нязепетровске Челябинской области 25-летняя вдова погибшего участника СВО отдала мошенникам около трех миллионов рублей. Звонивший представился другом ее мужа, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился другом ее погибшего на СВО мужа. Звонивший сообщил, что, по информации контрразведки, данные семей военных СВО были переданы мошенникам, и в настоящее время на нее оформляется кредит», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Дальше к разговору подключились псевдосотрудники силового ведомства и Росфинмониторинга. Они выяснили, что у женщины на так называемом детском счете лежать два миллиона рублей. Деньги нужно срочно перевести на специальный счет, чтобы отменить кредит.
Через социальные службы мошенники убедили женщину вывести деньги под предлогом покупки жилья. Она даже обратилась в риэлторское агентство, где ей подобрали квартиру и оформили документы. Но женщина сняла два миллиона и перевела их мошенникам, посоветовали жертве.
После преступники убедили ее перевести им еще один миллион рублей. 700 тысяч женщина собрала сама. Еще 300 тысяч рублей ей предложили помочь собрать мошенники — для этого нужно было съездить в Сочи и забрать деньги у семьи, которая оказалась в аналогичной ситуации. Женщина ответила отказом, после с ней прервали общение. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В Челябинской области с начала года мошенники похитили у жителей региона почти два миллиарда рублей. Ежедневный ущерб достигает девяти миллионов рублей, сообщил ранее оперуполномоченный по ОВД УБК ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Соколов.
