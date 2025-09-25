Мошенники с начала 2025 года похитили у жителей Челябинской области около 2 млрд рублей

В Челябинской области с начала 2025 года мошенники похитили у жителей региона почти два миллиарда рублей. При этом ежедневный ущерб достигает девяти миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск», приуроченной ко Дню пожилого человека, сообщил оперуполномоченный по ОВД УБК ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Соколов.
«Эти преступления совершаются как среди граждан среднего возраста, так и в отношении наших пенсионеров. Основу совершаемых дистанционных преступлений составляют методы социальной инженерии. Это когда с помощью психологического давления профессиональные психологи, также обученные этими людьми, ставят гражданина в безвыходную ситуацию, где его либо торопят, пугают и заставляют выполнять те или иные действия, в результате которых наши граждане теряют свои деньги», — отметил Соколов.
Соколов пояснил, что основным способом мошеннических действий остаются телефонные звонки под различными предлогами. Челябинцам звонят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, соцфонда, кредитно-финансовых учреждений, банков. Также по-прежнему распространена схема «ваш родственник попал в ДТП».
Второй основной способ обмана населения — когда звонят и предлагают дополнительный заработок от каких-либо ценных бумаг, как правило, известных российских компаний. Также эксперт предупредил, что пенсионеров могут обманывать с помощью социальных схем. Пожилым людям предлагают осуществить перерасчет пенсии, сделать скидку на коммунальные услуги. А в преддверии праздников, в том числе Дня пожилого человека, могут звонить и предлагать социальную выплату.
