Суд трижды наказал рэпера Oxxxymiron*

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан Минюстом РФ иноагентом) оштрафован на 120 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы суда.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга три раза привлек к административной ответственности иноагента Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.19.34 КоАП РФ», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Согласно действующим протоколам, Федоров* не предоставил в установленный срок отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы. Суд вынес решение о назначении штрафа в размере 40 000 рублей за каждое из совершенных правонарушений.

Ранее в Алтайском крае местный житель был оштрафован дважды по административным статьям за размещение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» песен рэп-исполнителей Oxxxymiron* и Славы КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов). Согласно материалам суда, мужчина добавил в раздел с музыкой трек Славы КПСС «Колумбайн» (движение признано террористическим и запрещено на территории России), а также композицию Oxxxymiron* «Последний звонок». Оба произведения ранее были включены в федеральный перечень экстремистских материалов, поскольку их тексты содержат описания нападений учащихся на образовательные учреждения.

*Мирон Федоров — лицо, выполняющее функции иностранного агента

