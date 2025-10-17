ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские войска освободили населенный пункт Приволье в Днепропетровской области. А также Песчаное в Харьковской области и пункт Тихое в Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Россия нанесла удар по району железнодорожного вокзала в городе Городня (Черниговская область, Украина). Там расположен склад техники, используемой для обучения ВСУ иностранными инструкторами.
