На ремонт тоннелей метро у Торгового центра в Челябинске израсходуют 292 млн. Скрин

Тоннели метро около Торгового центра нуждаются в ремонте
Тоннели метро около Торгового центра нуждаются в ремонте

На ремонт тоннелей метротрама около Торгового центра в Челябинске направят 292 миллиона рублей. Информация об этом размещена на портале «Госзакупок». 

«Комплекс работ по организации строительства, включающий в себя приведение в работоспособное состояние существующих горных выработок: о.п. „Торговый центр“, стволов №251, №253 и подходных выработок к ним, перегонных тоннелей», — говорится в описании заявки на сайте «Госзакупок». Всего размещено два конкурса по поиску подрядчика с суммами контрактов 182 и 108 миллионов рублей. 

В тоннелях обнаружен ряд дефектов, в том числе сколы, течи, трещины в стыках. Местами проржавел металл. Для исправления ситуации нужно разобрать откаточные пути, загерметизировать отверстия. На выполнение работ дается 188 дней. 

В Челябинске миндортранс ранее представил новую схему метротрама. Изменения коснулись синей ветки «Восток-Запад», которая теперь пройдет под проспектом Ленина от Комсомольской площади до ЮУрГУ. На поверхность тоннель выйдет в районе пересечения улиц Ленина и Героев Танкограда. 

На ремонт тоннелей объявлено два конкурса
На ремонт тоннелей объявлено два конкурса
Фото:

