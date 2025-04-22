В Челябинске Миндортранс представил новую схему метротрама. Основные изменения коснулись синей ветки «Восток-Запад». Теперь она будет проложена под проспектом Ленина от Комсомольской площади до ЮУрГУ. Станция «ЮУрГУ» будет подземной, разворот оборудуют в тоннеле. На поверхность тоннель будет выходить в районе пересечения улиц Ленина и Героев Танкограда.
«По проекту метротрам сейчас состоит из двух веток, как и раньше. Главное изменение в том, что теперь линия „Восток-Запад“ (синяя ветка) под проспектом Ленина будет проложена от Комсомольской площади до ЮУрГУ. Станция „ЮУрГУ“, согласно проекту, будет подземной, разворот оборудуют прямо в тоннеле. Выходить на поверхность, соединяясь с трамвайными путями, тоннель будет на пересечении улиц Ленина и Героев Танкограда», — сообщается в документации.
Вторая линия «Север-Юг», зеленая ветка, выйдет на поверхность в районе Каслинского рынка, на пересечении улиц Косарева и проспекта Победы, а также на Овчинникова, что соединит метротрам с основными трамвайными линиями. При этом на Овчинникова проложат новые трамвайные пути. Также в новом проекте нет ветки на Университетской набережной. Разворотное кольцо будет построено на улице Каслинской.
Согласно схеме, пересаживаться с одной ветки на другую можно будет на площади Революции. Там будет расположен посадочный узел. Протяженность линии «Север-юг» составит 9,45 километра. Подземная часть — 7,11 километра, наземная — 2,34 километра. Там будут две станции и три остановочных комплекса. Пока же построено 3,2 километра (перегонные тоннели и часть станции торгового центра (0,28 километра). Протяженность линии «Восток-запад» от станции «Площадь Революции»» до «ЮУрГУ» — 1,9 километра. Там планируется сделать одну станцию.
К основному этапу возведения метротрама в Челябинске приступили 30 сентября 2024 года. Проект первой очереди метротрамвайной линии в Челябинске предполагает создание двух подземных станций, а именно «Площадь Революции» и «Торговый центр», и трех наземных остановочных пунктов — «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская». Длина ветки — более девять километров.
Строительство ведется за счет привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного по инициативе губернатора Алексея Текслера. Строительство первой линии челябинского метро «Север — Юг» должно закончиться в 2026 году. Затем начнется строительство линии «Запад — Восток», благодаря которой метротрам будет и в Чурилово.
В апреле 2025 года в Челябинске сорвался аукцион по поиску подрядчика для прокладки тоннелей метротрама за 2,359 млрд рублей. Как следовало из данных сайт госзакупок, организатор «Моспроект-3» не смог найти желающих строить объект. Ранее не состоялись еще несколько аукционов.
В апреле 2025 года в Челябинске из-за строительства метротрама был полностью перекрыт участок проспекта Победы, что принесло челябинцам дополнительные неудобства. Автомобильное движение закрыто на участке проспекта Победы от Краснознаменной до Косарева до июня 2027 года.
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