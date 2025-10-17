С 11 по 17 октября Вооруженные силы Российской Федерации провели серию масштабных групповых ударов с применением высокоточного дальнобойного вооружения, запущенного как с наземных, так и с воздушных платформ. По данным сводки Министерства обороны, в числе средств поражения — гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты.
Также ВС РФ совершили впечатляющий прорыв в Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождено сразу три населенных пункта: Приволье, Песчаное и Тихое. Карта СВО на Украине на 17 октября — в материале URA.RU.
Массированная атака по военным объектам Украины
В ответ на террористические атаки со стороны Украины, направленные против гражданских объектов на российской территории, с 11 по 17 октября ВС РФ осуществили серию массированных групповых ударов высокоточным дальнобойным вооружением наземного и воздушного базирования. Для нанесения ударов использовались, в том числе, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.
Как сообщили в telegram-канале Министерстве обороны, в результате были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, склады боеприпасов. Целями ВС РФ также стали места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских военных подразделений, националистических формирований и иностранных наемников.
Днепропетровское направление
ВС РФ освободили населенный пункт в Днепропетровской области. По данным Минобороны, российскией военные выдавили ВСУ из Приволья.
Кроме того, по информации военкора Юрия Подоляки, подразделения российских войск вошли в Вишневое и закрепились там, однако полностью зачистить село на данный момент не удалось. Таким образом, до дороги Покровское — Гуляйполе, по которой идет снабжение ВСУ, остается примерно семь километров.
Как пишет военный корреспондент Борис Рожин в своем telegram-канале, село Приволье, несмотря на свои скромные размеры, играет ключевую роль в ходе наступательных действий группировки войск «Восток» на территории области. Подразделения ВС РФ постепенно вытесняют противника с правобережья реки Янчур.
Харьковское направление
Освободили два населенных пункта
Российские войска установили контроль над населенными пунктами Песчаное и Тихое, расположенными в Харьковской области. Об этом сообщили представители Минобороны.
ВС РФ ударили по месту развертывания тяжелых БпЛА ВСУ типа «Лютый»
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по позиции, где были размещены тяжелые беспилотные летательные аппараты ВСУ типа «Лютый» в районе населенного пункта Мартовое Харьковской области. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.
ВСУ контратакуют в районе Соболевки
На Купянском направлении украинские войска проводят контратакующие действия в районах населенных пунктов Соболевка, Московка и Радьковка. В самом Купянске продолжаются бои за контроль над центральной частью города, пишет telegram-канал Wargonzo.
Покровское направление
Продолжаются боевые столкновения в районе между населенными пунктами Котлино и Удачное. После взятия под контроль Новопавловки российские военные продвигаются в сторону Гнатовки, сообщил военкор Семен Пегов. С позиций у Балагана ведется наступление в микрорайоне Молодежный города Мирноград.
На Добропольском участке фиксируются бои в северной части поселка Дорожное и вблизи населенного пункта Шахово. Российские подразделения также развивают наступление со стороны Владимировки и Полтавки.
Запорожское направление
В районе Приморского сохраняется высокая напряженность: противник предпринимает контратакующие действия. Российские военные ведут бои за два крупных опорных пункта, расположенных к западу от Степногорска, сообщает telegram-канал Wargonzo.
Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600
Расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2», входящий в состав мотострелкового подразделения группировки войск «Центр», осуществил прикрытие наземных сил от воздушных атак со стороны ВСУ. В результате боевого дежурства военнослужащим удалось перехватить и уничтожить несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов, включая барражирующий боеприпас Switchblade 600, передает Пятый канал.
Инцидент произошел в зоне ответственности подразделения во время выполнения ими задач по противовоздушной обороне. Опасный беспилотник приближался к позициям российских войск и представлял угрозу нанесения удара, однако был своевременно обнаружен оператором ЗРК. После идентификации цели военнослужащие с помощью оборудования комплекса осуществили захват объекта и произвели пуск ракеты, которая на высоте свыше 200 метров успешно поразила вражеский боеприпас.
