В Челябинской области ищут курьеров на зарплату в 120 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спрос на курьеров в регионе вырос на 21%
Спрос на курьеров в регионе вырос на 21% Фото:

В Челябинской области в третьем квартале количество вакансий для курьеров увеличилось на 21%. Специалисты могут рассчитывать на зарплату в размере 119 440 рублей в месяц. Также в регионе почти вдвое вырос спрос на промоутеров и расклейщиков объявлений.

«В регионе количество предложений подработки среди высокоподвижных профессий выросло больше всего для промоутеров — количество предложений по этой позиции увеличилось на 80%. За неполную занятость им предлагали в среднем 11 816 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе «Авито Подработка».

На втором месте по количеству предложений — расклейщики объявлений. Спрос на них за три месяца вырос на 75%. В среднем работникам готовы платить 40 тысяч рублей в месяц. Количество вариантов подработки для уборщиков увеличилось на 42%. Им предлагают вознаграждение в размере 19 103 рублей в месяц.

Как отметили в пресс-службе, доход на подработке зависит от числа смен, задач и опыта исполнителя. При этом нужно учитывать, что бизнес-заказчики всегда предлагают более высокий заработок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в третьем квартале количество вакансий для курьеров увеличилось на 21%. Специалисты могут рассчитывать на зарплату в размере 119 440 рублей в месяц. Также в регионе почти вдвое вырос спрос на промоутеров и расклейщиков объявлений. «В регионе количество предложений подработки среди высокоподвижных профессий выросло больше всего для промоутеров — количество предложений по этой позиции увеличилось на 80%. За неполную занятость им предлагали в среднем 11 816 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе «Авито Подработка». На втором месте по количеству предложений — расклейщики объявлений. Спрос на них за три месяца вырос на 75%. В среднем работникам готовы платить 40 тысяч рублей в месяц. Количество вариантов подработки для уборщиков увеличилось на 42%. Им предлагают вознаграждение в размере 19 103 рублей в месяц. Как отметили в пресс-службе, доход на подработке зависит от числа смен, задач и опыта исполнителя. При этом нужно учитывать, что бизнес-заказчики всегда предлагают более высокий заработок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...