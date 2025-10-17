В Челябинской области ищут курьеров на зарплату в 120 тысяч рублей

В Челябинской области в третьем квартале количество вакансий для курьеров увеличилось на 21%. Специалисты могут рассчитывать на зарплату в размере 119 440 рублей в месяц. Также в регионе почти вдвое вырос спрос на промоутеров и расклейщиков объявлений.
«В регионе количество предложений подработки среди высокоподвижных профессий выросло больше всего для промоутеров — количество предложений по этой позиции увеличилось на 80%. За неполную занятость им предлагали в среднем 11 816 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе «Авито Подработка».
На втором месте по количеству предложений — расклейщики объявлений. Спрос на них за три месяца вырос на 75%. В среднем работникам готовы платить 40 тысяч рублей в месяц. Количество вариантов подработки для уборщиков увеличилось на 42%. Им предлагают вознаграждение в размере 19 103 рублей в месяц.
Как отметили в пресс-службе, доход на подработке зависит от числа смен, задач и опыта исполнителя. При этом нужно учитывать, что бизнес-заказчики всегда предлагают более высокий заработок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!