Из-за плюсовой температуры снег тает, не долетая до земли
В Челябинске 17 октября начался сильный снегопад. Как передает корреспондент URA.RU, обильные осадки начали выпадать во второй половине дня.
«Снег начал идти в Челябинске во второй половине дня. Из-за плюсовых температур снежный покров не оседает, тая до приземления на землю», — передает корреспондент URA.RU.
Первый снег пошел в Челябинске 28 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, в выходные с 17 по 19 октября челябинцев ожидают умеренные снегопады.
Снег идет мелкими хлопьями
